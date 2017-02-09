Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim ve Teknoloji Merkezinin ikinci kanadı olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve TÜBİTAK’ın desteklediği Uzay ve Havacılık Merkezinin yakında temeli atılacak.

Son 3 yıl içinde 350 bin ziyaretçiyi ağırlayan ve özellikle çocuklara okulda gördükleri teorik eğitimi pratiğe dönüştürme imkanı sunan Bilim ve Teknoloji Merkezi, aynı zamanda Türkiye’nin uzay ve havacılık merkezi projesiyle Bursa’yı dünya ligine taşıyacak. 120 milyonluk bir bütçe ile gerçekleştirilecek olan yatırım hakkında bilgi veren Bilim Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, “Şu anda kurulacak sergilerin neler olacağı ve tasarımları tamamlandı.



Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık merkezini Bursa’da inşa edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yakın bir zaman içerisinde temeli de atılacak. Uzay çalışmaları bildiğiniz gibi dünyada gelişmiş ülkeler tarafından büyük bir rekabetle sürdürülmektedir. Başta bilimsel proje olarak bakılan uzay ve havacılık, artık önemli bir gündem maddesi oldu. Yer altı madenlerinden hava durumuna kadar hemen her şey uzaydan yapılıyor. İnanıyorum ki geleceğin astronotları, pilotları burada eğitim alan gençlerimizden çıkacak. Onlar Türkiye’yi ileriye taşıyacaklar” dedi.

Dünya çapında yatırım ve çalışmalarıyla Amerika’nın ve Rusya’nın uzay ve havacılıkta önemli imkanlara sahip olduğunu ifade eden Bakan, “Türkiye’nin de bu alanda var olabilmesi için gerçekten bu yatırımların yapılması gerekiyor. Her şeyde sona gelindi. Bundan sonra inşaat aşaması var. Temelin atılmasıyla birlikte 18 ay sonrasında ilk ziyaretçilerine kapılarını açmasını bekliyoruz” diye konuştu.