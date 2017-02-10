Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğer bu Eylül ayında tanıtılacak olan yeni iPhone 8 modelini satın almayı planlıyorsanız şimdiden kenara para atmaya başlamanız sizin faydanıza olacak gibi görünüyor.

Apple'ın iPhone'larının 10. yılı olması dolayısıyla bu yıl yeni telefonları için çok daha özenli çalıştığını biliyoruz. Bu anlamda yeni çıkacak olan "premium" iPhone 8 modelinde 5.8-inç yeni 'kavissiz' OLED ekran, daha fazla hafıza, daha büyük pil gibi özellikler bekleniyor.

Fiyat artıyor!

Ancak bunların tabii ki bir bedeli olacak. Bugün gelen raporlara göre premium iPhone 8 modelinin fiyatı 1,000$'ı aşacak! Bu da şimdiye kadarki en pahalı iPhone olacağı anlamına geliyor. Geçen yıl piyasaya çıkan 256GB iPhone 7 Plus'ın yurt dışı fiyatı 969$'dı.

Bu konuda ilk sebep olarak firmanın bu iPhone modelinde LCD'den daha pahalıya mal olacak olan OLED ekrana geçiş yapması gösteriliyor.

Yeni iPhone 8 modelinin birçok radikal değişikliğe sahip olacağı ve bunlardan birisinin de cihazın ana ekran düğmesinin ve bu düğmenin sahip olduğu Touch ID'nin ekrana yerleşik (gömülü) olduğunu söyleyelim.

3 farklı model

Ayrıca iPhone 8'in 4.7-inç, 5.5-inç ve 5.8-inç olmak üzere 3 farklı ekran boyutuna sahip olmasının beklendiğini de söyleyelim. Bu modellerden birinin OLED ekrana, diğer ikisinin ise LCD ekrana sahip olması bekleniyor.