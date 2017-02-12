Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Whatsapp'ta bugünden itibaren kullanıcılara sunulan yeni bir özellik, iki adımlı doğrulama imkanını sunuyor. Kullanıcılar önce Ayarlar>Hesap>İki adımlı doğrulama>Aktive et seçeneğine girmesi gerekiyor. (Bu ayarı göremiyorsanız, henüz güncelleme telefonunuza gelmemiş demektir, daha sonra tekrar deneyin!) Daha sonra uygulama sizden bir e-posta adresi ve 6 haneli rakamlardan oluşan şifre talep edecek. E-posta adresinizi vermek zorunda değilsiniz; ancak oluşturduğunuz şifreyi unutmanız halinde kurtarma işleminin bu şekilde çok daha zor olduğunu belirtelim.

Ayarı yaptığınızda artık hiç kimse Whatsapp hesabınıza şifrenizi bilmeden giremeyecek ve başka bir telefonda Whatsapp hesabınızı kullanamayacak. Durun daha bitmedi! 1 milyarı aşkın abonesi bulunan Whatsapp'a kimsenin beklemediği bomba bir özellik daha geliyor. Artık mesajları attığınız zaman hemen sonrasında bakın ne olacak?

Söz konusu özellik sayesinde WhatsApp, kullanıcıların konumlarının mesajlaştığı kişiler tarafından görülmesine imkan sağlayacak. Yani artık karşınızdaki kişi izin verdiği sürece o an nerede olduğunu görebileceksiniz.

Whatsapp'ta mesajlar geri alınabilecek!

Whatsapp'ın Android ve iOS için geliştirilen, sırasıyla 2.16.399 ve 2.17.3.28 nolu beta sürümlerinde karşılaşılan bu özelliklerden ilkinin adı, “Mesajı Geri Alma”.

Çoğumuzun başına gelen ve “keşke o mesajı gitmeden geri alabilseydim” dedirten türden olaylar artık tarihe karışıyor.WhatsApp’ın bu yeni sürümüyle beraber eğer gönderdiğimiz mesaj karşı taraftaki kişiye ulaşmadıysa (çift tik olmadıysa), geri almamız artık mümkün olabilecek.

Whatsapp'ta ekran görüntüsü alanlar yandı

Whatsapp'a gelmesi beklenen bir diğer özellik ise pek çok kullanıcının canıcı sıkacağa benziyor. Eğer mesajlaştığınız ekranın görüntüsünü almaya çalışırsanız yakın gelecekte bu durum bildirim olarak karşı tarafa iletilecek! Instagram, Snapchat ve Periscope gibi uygulamalar, ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bir bildirim gönderiyor. Bu özelliğin Whatsapp için de yapılacağı iddiası ortaya çıktı.

shiftdelete.net'in haberine göre sosyal ağlar ve anlık mesajlaşma servisleri, kullanıcıların gizliliğini korumak adına şifreleme işlemlerine ek olarak, ekran görüntüsü alındığında da bildirim özelliğini kullanmaya başladı.