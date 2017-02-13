Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma ve bilişim sektörlerine yönelik çözümler sunan HAVELSAN, "siber güvenlik okulları" ile bu alandaki uzmanlığını insan kaynağının zenginleştirilmesi amacıyla kullanıyor.

HAVELSAN, siber güvenlik ve yazılım test mühendisliği konusunda düzenlediği yaz ve kış okulları ile sahip olduğu uzmanlık bilgisini gençlere aktarıyor.

Genç mühendis adaylarının bilişim sektöründe doğru bir kariyer başlangıcı yapmalarını amaçlayan HAVELSAN, öğrencilere, gördükleri teorik bilginin sektördeki yansımaları ile tanışma fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda, 10 gün süren "HAVELSAN Siber Güvenlik Kış Okulu" eğitimi de üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile mezunlara açık olarak gerçekleştirildi.

HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü Mazhar Kani Hacıpaşaoğlu, Türkiye’de siber güvenlik alanında 15-20 bin kişilik insan kaynağına ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Siber güvenlik uzmanı temininin güç olduğunu vurgulayan Hacıpaşaoğlu, "Sıra dışı insanların bu işi yapması gerekiyor. Düzenli bir eğitim ve özel bir yetenekle siber güvenliğe ya da siber saldırılara ilişkin görevlerin üstesinden gelmek mümkün. O nedenle bu tür katma değer sağlayan bir eğitimin olmasına ihtiyaç bulunuyor." diye konuştu.

HAVELSAN olarak misyonları doğrultusunda böyle bir eğitimi verme sorumluluğu ile hareket ettiklerini dile getiren Hacıpaşaoğlu, bu kapsamda ilk eğitim çalışmasını yaz aylarında yaptıklarını, burada elde edilen deneyimler ışığında Siber Güvenlik Kış Okulu’nu düzenlediklerini anlattı.

Hacıpaşaoğlu, program boyunca öğrencilerin bu alana ilişkin var olan donanımlarını artırdıklarını, uluslararası geçerliliği bulunan Bayrağı Yakala Sınavı’yla da eğitimin sonlandırıldığını belirtti.

Eğitimler için Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 520 öğrencinin başvurduğu bilgisini veren Hacıpaşaoğlu, eleme ve değerlendirmeler sonunda 24 öğrencinin bu olanaktan yararlanmaya hak kazandığını söyledi. Hacıpaşaoğlu, öğrencilerin dağılımının sadece öne çıkan birkaç üniversiteyle sınırlı kalmadığını, homojen bir dağılım ortaya çıktığını belirtti.

Gençlerin bakışı değişti

HAVELSAN Siber Güvenlik Yaz Okulu'ndaki başarısının ardından aday mühendis olarak şirket bünyesine katılan Simge Özger, 2 yıldır siber güvenlikle ilgilendiğini söyledi.

Kariyerine şirket bünyesinde mühendis olarak devam etmeyi planladığını ifade eden Özger, HAVELSAN'da yaşadığı deneyime ilişkin, "Dışarıda yapabildiğiniz şeyler sizin çabalarınızla sınırlı kalıyor, herşeyi aynı anda görme fırsatınız olmuyor. 2 haftalık süreçte her konuda bilgi sahibi olduk. Daha detaylı ve geniş çerçeveden bakmayı öğrendik. Çok farklı bir deneyim oldu. Biz de eğitimlere ilişkin deneyimlerimizi yeni arkadaşlarımızla paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siber Güvenlik Kış Okulu'na katılan Nikita Türkmen de eğitim süresince tek bir alan yerine birbirinden farklı bir çok alana ilişkin tecrübeler edindiğini söyledi.

Ülkü Meteriz, zaman zaman zorlandığı eğitimlerin kendisine çok şey kattığını ifade etti.