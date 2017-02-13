Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonuçları "Current Biology" dergisinin internet sayfasında yayımlanan çalışmada, ABD'nin Northwestern Medicine Feinberg Tıp Fakültesinden araştırmacılar, kapalı alanlarda ve gün ışığından uzakta harcanan zamana bağlı olarak retinada meydana gelen işlev bozukluğu söz konusu olduğunda miyop rahatsızlığına yol açabilecek bir hücre keşfettiklerini açıkladı.

Araştırma ekibinin lideri göz doktoru Greg Schwartz, "Bu buluş, miyopiyi kontrol altına almayı hedefleyen yeni bir tedaviye öncülük edebilir." dedi.

Çalışmada, yeni keşfedilen, ışığa karşı oldukça duyarlı retina hücresinin, gözün büyümesini ve gelişmesini kontrol ettiği belirtildi.

Araştırmacılar, yeni keşfedilen hücrenin, göze çok uzun süre büyümesini emretmesi halinde görüntülerin retina üzerine odaklanmadığını, bu durumun da miyopiye ve bir ömür boyu gözlük veya kontakt lens kullanmaya neden olduğunu söyledi.

Retinanın görüntüyü göze odaklamak için bir sinyal verdiğinin uzun zamandır bilindiğini belirten Schwartz, söz konusu sinyalin çocukluk döneminde göz büyümesinin uygun bir şekilde düzenlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Schwartz, "Yıllardır hangi hücrenin sinyal taşıdığı bilinmiyordu. Araştırma sayesinde asıl görevi gerçekleştiren eksik parçayı bulmuş olduk." şeklinde konuştu.