Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, Türkiye’nin ilk defa ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin (EYOF) iletişim ve teknoloji sponsoru oldu. Dünyanın en hızlı 4.5G altyapısına sahip şirketi olan Turkcell, Erzurum’un ev sahipliğinde, Avrupa’nın genç yıldız adaylarının ağırlanacağı şölende, tüm teknolojik altyapıyı hazır hale getirdi.

EYOF, Turkcell TV+’tan izlenecek

Turkcell’in hem evde hem de mobil cihazlardan izlenebilen yeni nesil televizyon platformu Turkcell TV+ da sporseverleri EYOF’la da buluşturacak. Platform içinde yer alan 5 numaralı kanal Life+, 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin açılış seremonisini canlı yayımlayacak. Web ve mobil üzerinden izlenebilen Life+ kanalı, oyunlar boyunca da curling, alp disiplini ve artistik patinaj disiplinlerinden canlı yayını yapacak.