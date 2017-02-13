Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günümüz teknolojileri akıllı telefonlarının şarj problemini hala çözebilmiş değil.

Yüksek ücretler ile satın alınan cihazların şarjları maksimum 1.5 gün dayanabiliyor.

Ancak ABD'nin en prestijli üniversitelerinden birisi olarak gösterilen Harvard'da yapılan bir araştırma bu soruna kısa süre içinde kökten bir çözüm getirebilir.

Şu an kullanımda olan bataryaların aksine sıvı bir pil geliştirmek için kolları sıvayan Harvard'lı araştırmacılar ciddi bir yol kat etti.

Harvard'da denenen sıvı bazlı pillerin testleri geçmesi ve kullanıma girmesi ile günlük hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonların pil ömürleri de ciddi bir oranda artış gösterecek.

Bu pillerin şu anda kullanımda olan bataryalara kıyasla daha güvenli olduğunu belirtmekte de fayda var.

Zira sıvı çözeltilerde enerji depolayan bu pil aşındırıcı ve zihirli malzemeden yapılmıyor

Sert kimyasallara dayanıklı malzemelere de ihtiyaç duymayan bu pillerin fiyatının da daha ucuz olacağı belirtiliyor.

Bu teknolojinin kısa vadede hayatımıza girmeyeceğini göz önünde bulundurursak geçici bir çözüm olarak hızlı şarj olan telefonları tercih etmekte fayda var.