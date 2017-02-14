Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMUR

Sahip olduğumuz dijital içeriğin boyutu her geçen gün biraz daha artıyor. Telefonumuzda, bilgisayarımızda, fotoğraf makinemizde kullanılan toplam depolama alanına bakarak bu artışı hissetmek mümkün. Veri depolama çözümleri üreticisi Seagate de bu artışı ve kişilerin, kurumların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürettiği yeni 10 TB’lık disklerini Türkiye’de satışa sundu. Ürünlerin tanıtım etkinliğinde konuşan Seagate Türkiye Yöneticisi İlknur Baydak; bilgisayarlar için BarraCuda ve FireCuda, NAS sistemleri için IronWolf, görüntüleme ve video kayıt sistemleri için de SkyHawk güvenlik disklerini içinde bulunduran Guardian Serisi’nin, farklı kullanım alanları göz önünde bulundurularak üretildiğini ifade etti.

Dünya genelinde üretilen veri miktarının inanılmaz rakamlara ulaştığının altını çizen İlknur Baydak, veri depolama teknolojilerinin verinin hızına yetişmekte zorlandığını söyledi. Baydak “2020 yılında 44ZB (ZettaBayt) veri oluşturulacağını düşünüyoruz. Bu, iki yıl öncesinin 10 katı büyüklüğünde. Mevcut kapasitelerle bu verinin yalnızca 9,9ZB’lık kısmı depolanabiliyor. Maalesef henüz her veriyi saklayamayacağımızın farkında değiliz. İşte bu yüzden hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara veri diyeti önermeye başladık” dedi. Baydak, yakın gelecekte özellikle kurumların bu diyet programını uygulamak zorunda kalacağını belirtti.