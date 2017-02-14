Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMUR

Her yıl dünya girişimcilik ekosisteminin önde gelen oyuncularını bir araya getiren Dünya Melek Yatırım Forumu, bu yıl 13 - 14 Şubat tarihinde İstanbul’da Türkiye’de ilk defa düzenlenen forum, 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcıyı ve girişimcilik ekosisteminin önemli isimlerini ağırladı. Forumda, ana konuşmacı olarak yer alan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, girişimcilere sağlanan desteğin ülke ekonomilerinin gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi. Doany “Hükûmetin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına attığı adımlar ve sağladığı vergi teşvikleri neticesinde Türkiye, cazip bir girişimcilik merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Kurumların girişimlerle yaptıkları iş birlikleri, müşteriye en yenilikçi ürün ve hizmet verme imkânı sunuyor” dedi.