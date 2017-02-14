Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evraklı işlemlerin daha güvenli, hızlı ve kolay yapılmasının yanı sıra kâğıt tüketiminin azaltılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini sağlayan uygulamayla Turkcell şirket olarak ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 40 milyon TL katkıda bulunmayı planlıyor. Güvenli dijital imza tüm sektörlerde kullanılmaya başlandığında ise bu rakam yıllık yaklaşık 300 milyon TL’ye ulaşacak.

Turkcell, tek bayi ile pilot olarak başladığı “güvenli dijital imza” sistemini nisan ayı ortasında tüm Turkcell İletişim Merkezleri (TİM) ve 1.030 bayiini de kapsayacak şekilde genişletilecek. İşlemler sırasında kimlik ve imzanın Turkcell elektronik arşiv sistemine kaydedildiği uygulamayla, çalıntı ya da taklit kimlik ile açılan hat problemlerinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylelikle kötü niyetli kişilerin bir başkası adına hat açmasının da önüne geçilecek. Dijital imza ile israfın önüne geçeceklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Amacımız başlattığımız bu uygulamanın bankacılık ve sigorta başta olmak üzere tüm sektörlere yayılmasını sağlamak. İşlem sürelerini yüzde 20 ile yüzde 40 arasında azaltarak hepimizin zamandan da tasarruf etmesine imkân verecek güvenli dijital imza uygulamasının dijitalleşme adına ülkemiz için çok değerli bir uygulama olduğunu düşünüyorum” dedi.