Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Disney, bir süredir YouTube üzerinden Nazilere değinen ve Yahudi düşmanlığı temalı videolar paylaşan PewDiePie ile anlaşmasını sona erdirdiğini açıkladı. YouTube yıldızlarını bir araya getiren Marker Stüdyoları aracılığıyla Disney ile bağlantı kuran aynı adlı kanalın sahibi Kjellberg, konuyla ilgili olarak "nefret içeren yaklaşımların her türlüsüne" karşı olduğunu belirtti.

"BAZI HİZMETLERİN NE KADAR ÇILGIN OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORDUM"

Kjellberg, YouTube'daki PewDiePie kanalında yayınlanan bir videosunda, iki Hint'e "Yahudilere Ölüm" yazan bir posteri taşımaları için ödeme yaptı. Tepkiler üzere Kjellberg, "Modern dünyanın, özellikle çevrim içi bazı hizmetlerin ne kadar çılgın olduğunu göstermeye çalışıyordum." açıklamasında bulundu. Kjellberg'in, YouTube aracılığıyla geçen yıl 15 milyon dolar kazandığı ifade ediliyor.