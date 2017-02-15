Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazen bir yere gittiğimizde bu yere tekrar tekrar gelmek isteyebiliyoruz. Hatta bununla da yetinmiyor bu güzel yerleri arkadaşlarımızın da görmesi için mekanları paylaşıyoruz.

İşte Google Maps’in yeni özelliği artık mekan paylaşımını çok daha kolay bir hale getiriyor. Eskiden uygulama üzerinden zaten belirli bir konumu herhangi biriyle paylaşmak mümkün oluyordu.

Fakat birden fazla yer paylaşılmak istendiğinde işler karmaşık bir hal alıyordu. Yeni gelen özellikte kullanıcılar istediği gibi bir liste oluşturabiliyor ve bu listeyi isimlendirebiliyor. Daha sonrasında ise farklı paylaşım seçenekleri kullanarak bunu istenen kişilerle paylaşmak mümkün oluyor.

Liste oluşturma ve listeye yeni mekan eklemek oldukça basit birkaç işlemle gerçekleştirilebiliyor. İstenen mekanın üzerine gelindiğinde seçeneklerin bulunduğu menüye ulaşılıyor ve buradan yeni bir liste oluşturularak isim veriliyor. Daha sonrasında aynı menüyü takip ederek farklı yerler bu listeye eklenebiliyor.