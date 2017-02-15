Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen şirketleri arasında yer alan Turkcell’in inovatif İK programı GNÇYTNK, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Turkcell Ailesi’ne katılmak isteyenlerin taleplerini 28 Şubat’a kadar kabul eden programa, şimdiye kadar 80 bin kişi başvurdu. “Kariyerine Turkcell’de başlamak istiyorsan GNÇYTNK’sin. Gel bence!” sloganıyla başlatılan GNÇYTNK programıyla gençler 7 Ağustos 2017’de işe başlayacak.

Turkcell olarak Türkiye’nin geleceği olan gençlere her zaman inandıklarını vurgulayan Turkcell İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gücünü inovasyondan alan bir şirket olarak, yeni neslin getirdiği yenilikçi yaklaşım bizim için çok önemli. Bu nedenle GNÇYTNK programını başlattık. Bu yıl program kapsamında 250 genci istihdam edeceğiz. Turkcell’de gençlere rutin süreçlerden uzak, keyifle çalışacakları, üretken ve inovatif olacakları bir ortam sunuyoruz. VR teknolojisini kullanarak gerçekleştirdiğimiz oryantasyon programımız, Massacusetts Institute of Technology (MIT) ile birlikte düzenlediğimiz MIT-Turkcell Innovation & Leadership Bootcamp (Şirket için Liderlik ve İnovasyon Gelişim Modeli), Huawei, Nokia ve Ericsson’ın yurtdışı merkezlerinde gerçekleştirdiğimiz gelişim programları gençlerimize sunduğumuz olanaklardan sadece birkaçı. Gençlerin programa gösterdiği ilgiden son derece mutluyuz.”

Sen de GNÇYTNK’sen “Gel Bence”

GNÇYTNK işe alım programına başvuranları eğlenceli bir süreç bekliyor. http://www.turkcell.com.tr/gncytnk adresinden online yapılan başvuru sonrası gençler mobil telefon, tablet ya da bilgisayarları üzerinden oynayabilecekleri online oyunlarla kendilerini gösteriyorlar. Oyunu başarıyla tamamlayan adaylara, web tabanlı bir uygulama üzerinden video sorular gönderiliyor. Adayların kendi çektikleri yenilikçi bir videoyla bu soruları yanıtlamaları isteniyor. Devamında ise sırasıyla tamamlanan İngilizce testi, grup ve birebir mülakatların ardından gençler Turkcell’de GNÇYTNK olmanın ayrıcalığını yaşamaya başlıyorlar.

Farklılaşan oryantasyon programı

GNÇYTNK programıyla işe alınan gençler, Turkcell’e uyum sağlamaları amacıyla Turkcell Akademi tarafından hazırlanan bir eğitim programına dahil oluyorlar. Genç yeteneklere, Turkcell’e değer katan liderlerin deneyimlerini paylaştığı ve Turkcell’in tanıtıldığı bir sanal gerçeklik filmi sunuluyor. Turkcell müşteri deneyim noktaları ve Turkcell teknolojilerinden oluşan tanıtım turunu da içeren 360 derece çekilen 5 dakikalık video VR gözlükler eşliğinde izleniyor. Böylece fiziki şartlar göz önüne alındığında günlerce sürecek tanıtım aşaması sanal gerçeklik deneyimi ile 5 dakikada gerçekleştiriliyor. Sanal ortamda Turkcell mağazası ve çağrı merkezi ziyaret ile müşteri deneyimi yaşatılırken, çekim noktası ve teknoloji merkezlerini gözlemleme fırsatı sağlanıyor. Genç yetenekler için çalışma prensiplerinden mağazalara, ürün ve servislerden çağrı merkezine kadar pek çok konuda videolu eğitim veriliyor. Turkcell’de çalışmaya başlayan gençlere mobil çalışma imkanı, üç yakınına indirim, internet ve Turkcell TV+ kampanyası, Platinum avantajları gibi olanaklardan oluşan bir paket sunuluyor.

GNÇYTNK’ler için başvuru koşulları:

Yeni nesil işe alım programı GNÇYTNK’ye;

• Oluşturucu, sosyal, meraklı ve eğlenceli,

• Türkiye ve dünyadan üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenimine devam eden ya da mezun,

• Lisans 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi, yeni mezun ya da en fazla 2 yıl iş deneyimi olan,

• İyi derecede İngilizce bilen gençler başvurabiliyor.