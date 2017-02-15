Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl sektör fuarlarını tek çatı altında toplayacak olan İstanbulLight ile ilgili konuşan İstanbulLight Marka Direktörü Engin Er; “UBM olarak Marmara Fuarcılık’ın 2007’den bu yana düzenlediği Led&Lighting fuarını satın alarak sektörün heyecanla beklediği birleşmeyi bu yıl hayata geçiriyoruz. Bu birleşme ile İstanbulLight; iç ve dış pazarlarda sektörün önünü açan ve yeni pazarlar ile iş bağlantıları oluşturan daha kapsamlı bir platform olacak. Türkiye’nin aydınlatma sektöründeki potansiyelini tam anlamıyla dünyaya tanıtacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Hedef aydınlatma sektöründe bölgesel güç olmak

Sektörün önemli isimlerinin bir araya geldiği geleneksel AGİD yemeğinde birleşmeyi duyuran AGİD Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök; “Hedeflerimizden biri de Türkiye genelinde aydınlatma fuarlarını tek çatı altında toplayarak; üretici ve ürünleri dünyaya ve ülkemizde kapsamlı bir şekilde tanıtmak. Sektörün ihtiyacı olan bu gelişmeyi UBM, AGİD ve ATMK’nın da desteği ile İstanbulLight markası altında gerçekleşecek. Sektördeki bu güçlü oluşumun, hem bölgesel hem ulusal anlamda önemli bir gelişme olacağına inanıyoruz” dedi.

“Hayat Işıktır” sloganıyla yola çıkıyor

“Life is LIGHT” mottosu ve yenilenen içeriği ile aydınlatma dünyasındaki en son inovasyon ve teknolojilerin yer alacağı IstanbulLight, Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) iş birliği ile 21-24 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

IstanbulLight Fuarı, akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin yer alacağı seminerlerden inovasyon temalı yarışmalara, aydınlatma tasarımcılarının buluşacağı oturumlardan sanat temalı etkinliklere, üniversite platformundan kariyer köşesine uzanan zengin bir içeriğe sahip. İstanbulLight bu yıl kapsamına Aydınlatma ve LED Teknolojilerinin yanı sıra Dekoratif Aydınlatma, Bina Otomasyon Sistemleri, Elektrik Malzeme ve Ekipmanları ile birlikte Aydınlatma Tasarımcılığını da dahil ederek aydınlatma sektörünün tüm unsurlarını bir araya getiriyor.

15.000 m2 alanda düzenlenecek 10. IstanbulLight Fuarı, 200’ü aşkın katılımcı firma ve özel sektör temsilcilerinden, kamu sektörü yetkililerine, akademisyenlerden, öğrencilere kadar sektörün tüm bileşenlerinden oluşan 10 binin üzerinde ziyaretçi hedefiyle çalışmalarına hız veriyor.

UBM Hakkında

UBM, 20’den fazla ülkede 5000’in üzerinde çalışanı ile yılda ortalama 400 etkinlik düzenleyen dünyanın en büyük etkinlik organizatörlerinden biridir. UBM bünyesinde yer alan UBM EMEA Istanbul, Avrasya ve Türkiye pazarlarının uluslararası fuarlarını 30 yıldan uzun bir süreye dayanan bilgi birikimi ve UBM’in global tecrübesiyle düzenlemektedir. UBM EMEA Istanbul’un pazara liderlik eden etkinlikleri şunlardır: Alleather Istanbul Deri Fuarı, CBME Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, CPhI Istanbul İlaç Bileşenleri Fuarı, Expomaritt Denizcilik Sektörü Fuarı, Fi Istanbul Gıda Bileşenleri Fuarı, Growtech Eurasia Sera Tarım Teknolojileri Fuarı, ISSA Interclean Istanbul Endüstriyel Temizlik Fuarı, Intertraffic Istanbul Trafik Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İstanbul Kids Fashion Bebek ve Çocuk Moda Fuarı, IstanbulLight Aydınlatma Fuarı, Tissue World Istanbul Temizlik Kağıdı Endüstrisi Fuarı.