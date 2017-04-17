Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberinde, Swansea Üniversitesinden bilim adamlarının, bir yaranın iyileşmesini takip eden ve doktorlara hangi tedaviye ihtiyaç olduğu konusunda bilgi aktaran akıllı bandajları 12 ay içinde kullanıma hazır hale getirebileceği belirtildi.

Çalışmayı yürüten üniversitedeki Yaşam Bilimi Enstitüsünün Başkanı Prof. Marc Clement, geliştirdikleri akıllı bandajların yaraların durumunu nano-teknoloji kullanarak belirleyebileceğini kaydetti.

Bandajların yaraya dair elde ettikleri bilgiyi 5G altyapısı kullanan telefonlar aracılığıyla doktorlara aktaracağını anlatan Clement, doktorların bu sayede yaranın iyileşme sürecini takip ederek uyguladıkları tedaviyi ona göre adapte edeceklerini vurguladı.

Geleneksel tıpta, doktorların hastalarını gördükten sonra bir veya 3 ay süren bir tedavi belirleyebildiğini ifade eden Clement, bandajlar sayesinde doktorların tedaviyi hastanın yaşam tarzı, reaksiyon hızı gibi faktörlere göre uyarlayabileceğini dile getirdi.