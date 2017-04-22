Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tim Cook yayınladığı mesajda, "Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz." dedi.

Apple'ın 23 Nisan kampanyasında kameranın arkasına Türkiye'den çocuklar geçti...

Teknoloji devlerinden Apple, 23 Nisan'da 8-12 yaş aralığında 16 yetenekli çocukla, dünyaca ünlü "iPhone ile çekildi" kampanyasını gerçekleştirdi. 23 Nisan'ın gelenekselleşmiş ruhuna uygun olarak, bu sefer çocuklar iPhone 7 kamerasının arkasına geçti ve kendi çocuksu dünyalarını fotoğraflayarak tüm ülkeye armağan etti.

Apple'ın 23 Nisan kampanyasında kameranın arkasına Türkiye'den çocuklar geçti...

Teknoloji devlerinden Apple, 23 Nisan'da 8-12 yaş aralığında 16 yetenekli çocukla, dünyaca ünlü "iPhone ile çekildi" kampanyasını gerçekleştirdi. 23 Nisan'ın gelenekselleşmiş ruhuna uygun olarak, bu sefer çocuklar iPhone 7 kamerasının arkasına geçti ve kendi çocuksu dünyalarını fotoğraflayarak tüm ülkeye armağan etti.

Fotoğafa merakı ve yetenoğraf kurslarından seçildi. Ardından, çocuklara mentorluk yapmaları için farklı tarzlara sahip fotoğrafçılar ve yönetmenler belirlendi. Çocuklarla 3 gün geçiren mentorlar, onlarla hayallerinden, sevdikleri ve yapmaktan hoşlandığı şeylerden, neler çekmek istediklerinden bahsettiler. Konsept haline getirilen bu fikirler ve hayaller, İstanbul ve çevresinde yapılan ve 4 gün süren çekimler sonrasında gerçek oldu. Ortaya 30.000'in üzerinde fotoğraf ve 1000'in üzerinde video çıktı. 30 fotoğraf ve 5 video, kampanyanın temsilcisi oldu. Çekilen fotoğraflar 14 Nisan itibarıyla İstanbul'un sokaklarını renklendirirken, filmler de TV ve sosyal mecralarda yayınlanmaya başladı. Yaşları 8-12 arasında değişen Ada, Alp, Arda, Asya, Beliz, Ceylin, Ecrin, Emre, Emrecan, Eren, Esma, Melisa, Pamir, Tahsin ve Yunus, kampanya fotoğraf ve video çekimlerinde kendi alanlarında başarılı fotoğraf ve video sanatçıları Derya Turgut, Ekin Özbiçer, Elif Gülen Suyabatmaz, Emre Arslaner, Engin Güneysu, Hasan İlkay Özduman, İdil Ergün, Nermin Er ve Ozan Köseibiş ile çalıştı.