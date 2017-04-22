Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsung'un yeni amiral gemisi 7'den 70'e şüphesiz birçok kişinin beğenisini kazandı. Telefon, gerek tasarımı gerek teknik özellikleriyle 2017'nin 'Yılın Telefonu' ödülü için en büyük aday konumunda bulunuyor.

Gelgelelim Samsung Türkiye'nin Galaxy S8 için belirlediği fiyat çok yüksek bulunmuş ve bir hayli eleştirilmişti. 3.500 - 4.000 TL aralığında çıkması beklenen telefon, 4.399 TL'den satışa sunulmuştu. Galaxy S8+'ın fiyatı ise 4.999 TL olarak açıklanmıştı.

Bu şartlar altında birçok kişinin bu telefonu almaya yanaşmayacağı aşikardı. Samsung Türkiye de bunun farkına varmış olacak ki telefon henüz Türkiye'de satışa çıkmadan fiyatları revize etti.

Samsung'un resmi sitesinde açıklanan fiyatlara göre Galaxy S8 ve S8+ yeni belirlenen bedeli şu şekilde:

Galaxy S8 - 3.999 TL

Galaxy S8+ - 4.499 TL

Samsung'un yeni amiral gemisinin 24 Nisan'dan itibaren ülkemizde satışa sunulması planlanıyor.