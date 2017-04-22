Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN'ın denizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirdiği KULAÇ İskandil Sistemini tercih eden Endonezya, ASELSAN'ın denizaltı ve su altı akustik sistemlerine yönelik yeni taleplerde bulundu.KULAÇ İskandil Sistemi ASELSAN tarafından denizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirildi. Seyir yardımcı sistemi olarak kullanılan KULAÇ, yaydığı akustik sinyalin dipten/su yüzeyinden yansımasının dinlenmesi ve gönderme/alma zamanı arasındaki farkın ölçülmesiyle derinlik tespitini gerçekleştiriyor.ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ve Türk denizaltılarında da kullanılan KULAÇ İskandil Sistemi ile Türkiye’nin su altı akustik sistemlere yönelik ilk ihracatına imza atıldı. KULAÇ İskandil Sistemi, bir süre önce Endonezya denizaltısına entegre edildi.

KRI Nanggala 402 denizaltısında gerçekleştirilen entegrasyon ve kabul faaliyetleri çok kısa süre içinde başarıyla tamamlanarak müşteri memnuniyeti üst düzeyde sağlandı.Sistemin denizde başarılı bir şekilde göreve başlamasının ardından Endonezya, ASELSAN ürünü denizaltı ve su altı akustik sistemlerine yönelik yeni taleplerde bulundu.