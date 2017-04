Türkiye Gazetesi

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay yeni Call of Duty oyununa ait olduğu iddia edilen bazı görseller sızdırılmıştı. Bu görseller serinin bir sonraki oyunun 2. Dünya Savaşı’nı konu edineceğini gösteriyordu. Doğal olarak Call of Duty’nin gerçek anlamda köklerine dönecek olması oyuncuları hayli heyecanlandırmıştı.

Sonunda Activision’dan beklenen açıklama geldi. Call of Duty’nin web sitesinde Call of Duty World War 2 isimli yapımın 26 Nisan’da canlı yayında tanıtılacağı belirtildi.

Son yıllarda Call of Duty serisi iyiden iyiye ruhunu kaybetmişti. CoD 4 ile başlayan modern savaş tutkusu, köklerinde 2. Dünya Savaşı temasına sahip yapımı, farklı bir konsepte oturtmuştu. Haliyle bu durum serinin fanları üzerinde olumsuz etkilere yol açtı. Zira son yıllarda Call of Duty serisinin gidişatı da iyice bozulmuştu. Genel itibariyle yeni çıkan her oyunuyla rekor kıran seri, son birkaç yıldır satış rakamları bazında da gerilemeye başlamıştı.

Sledgehammer’ın önemli isimlerinden Michael Condrey yaptığı bir açıklamada “geleneksel savaş” temalı bir Call of Duty oyununa sıcak baktığını zaten önceden belirtmişti.