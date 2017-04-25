Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur

Dell, kurumsal bilgisayar serisine yenilerini ekledi. Dünyanın en küçük InfinityEdge ekrana sahip 2’si 1 arada XPS 13 9365, 15 saate kadar pil ömrü sunarken dünyanın en hafif 15 inç taşınabilir iş istasyonu Dell Precision 5520 14 inçlik kasaya yerleştirilen 15.6 inçlik ekranıyla dikkat çekiyor. Dünyanın en güvenli 2’si 1 arada bilgisayarı Latitude 5285 ise, şifreleme ve gelişmiş tehdit engelleme özelliklerini barındırıyor. Arzu edilmesi durumunda parmak izi okuyucu, akıllı kart gibi çok faktörlü kimlik doğrulama teknolojileri de yer alıyor. Serinin diğer bir modeli olan Dell Latitude 5289, 17 saate varan pil ömrü sunarken, uzaktan onarılmaya imkan tanıyor. Dell’in diğer bir ürünü Dell Canvas ise 27-inç QHD akıllı çalışma alanı ile masaüstünde açılı veya düz olarak kullanılabiliyor. Dokunma, dijital kalem ve totem kullanımı yoluyla Dell Canvas 27, çizim sürecini dijital iş akışının bir parçası haline dönüştürüyor ve uyumu artırıyor.