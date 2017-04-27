Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iOS 10 ve iOS 10.3.2 betasında yer alan açık, iPhone'un kısa bir süreliğine tamamen donmasına neden oluyor. Açığı kullanarak telefonu dondurmak için alt kısımdaki kontrol merkezini açmak ve hesap makinesi, Night Shift ve AirDrop'a aynı anda dokunmak gerekiyor. Bazen birkaç deneme yapmayı gerektirebilen bu işlemler neticesinde iOS donuyor ve kendini yenilemek için bir süre bekliyor. Nadir de olsa işletim sisteminin tamamen kilitlenebildiği ve kullanıcının elle yeniden başlatmasına ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Videoda yalnızca iPhone görünse de teoride bu açığın iOS 10 işletim sistemi kullanan diğer cihazlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.

Kolay bir şekilde kullanılamayan açığın Apple'ın önem sırasında üstlerde yer alması pek mantıklı görünmüyor. Fakat yine de önümüzdeki güncellemelerle açığın kapanması bekleniyor.