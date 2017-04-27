Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasadaki drone’lar arasında en bilinen markanın Amerika’nın terörle mücadelesine destek vermek üzere sahaya indiği bildirildi. ‘The Register’ gazetesinin bugün yapmış olduğu habere göre; Shenzhen’de bulunan DJI (tanınmış Phantom ve Inspire serisi quadcopter üreticisi) DAEŞ’in sivil amaçlı drone’lara el yapımı bombaları bağladıkları bilinen geniş alanlar için hiçbir bildirim yapmadan yazılım tabanlı (sanal) uçuşa yasak bölgeler oluşturdu.

No-Fly-Zones (NFZs) olarak adlandırılan uçuşa yasak bölgeleri ilk olarak Department 13 firmasından drone tehdidi analisti Kevin Finisterre açığa çıkardı. Kevin, firmanın bölgede sanal-sınırlara sahip alanlar oluşturmak için DJI Go uçuş ve fotoğraflama uygulamasını güncellediğini fark etti. Havalimanı uçuş güzergahları, askeri üsler, tarihi alanlar, spor alanları gibi drone’ların kesinlikle yasak oldukları bölgelerde amatörlerin drone uçurmalarına engel olmak için DJI halihazırda geniş kapsamlı bir NFZs veri tabanı bulunduruyor.

Bununla birlikte yeni jeo-duvar alanları ancak geçtiğimiz Şubat ayının sonlarına doğru gün yüzüne çıktılar (Hemen hemen Finistierre’nin Amerika’nın desteklediği Irak güçlerinin Musul’a karşı bir saldırı harekatına girişeceklerini açıkladığı tarihlerde). Finisterre’nin GitHub’a Google Earth KML dosyası olarak yüklediği NFZ’lerden ikisi 27 Şubat’ta tüm Musul çapında faaliyete başladı.

Diğer yandan MIT Technology Review, jeolojik olarak sınırlandırılmış NFZ’lerin aşırıcıları quadcopterleri ve diğer uzaktan kumandalı uçan cihazları silahlandırmaktan alıkoyacağından emin olmadiklarını belirtti. DJI’ın cihazları, donanımlı bir yazılım kodlayıcısı tarafından hacklenerek söz konusu jeolojik sınırlandırmalar aşılabilir. Ve tabii NFZ’lerin Irak’lı güçlerin almış oldukları kendi karşı tedbirleri üzerinde bir etkisinin olabileceği de ihtimal dahilinde.

Kaynak: Teknoformat