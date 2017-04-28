Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, 2017 yılı ilk çeyreği itibari ile platformu kullanan kişilerin sayısını açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram tarafından yapılan resmi açıklamada platformun kullanıcı sayısı 700 milyon olarak açıklandı.

100 MİLYON KULLANICI KAZANDI

Geçtiğimiz aylarda Snapchat'tekine oldukça benzeyen 'hikayeler' özelliğini platforma entegre ettiği için eleştiri oklarının hedefinden yer alan uygulama geçtiğimiz Aralık ayından bu yana 100 milyona yakın bir artış kaydetti.

REKOR FİYATA FACEBOOK'A SATILMIŞTI

Facebook, 2012 yılında o dönem için rekor denebilecek bir ücreti gözden çıkarmış, 1 milyar dolar karşılığında Instagram'ı bünyesine katmıştı.