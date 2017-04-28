Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 Haziran tarihinde Galler'in Cardiff şehrin oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Cardiff polisi ilginç bir önlem almayı planlıyor. Maça izlemeye gelecek kişileri detaylı bir denetlemeden geçirecek polis teşkilatı, maç sırasında çıkabilecek tüm sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.



Cardiff polisi bu müsabaka öncesi tüm şehirdekileri kameralar vasıtası ile yüz tarama sistemini hayata geçirecek. Öncelikli olarak şehirdekiler, daha önceki maçlarda olay çıkaran ve listeye alınan 500.000 kişi ile eşleştirilerek taranacak. Şayet daha öncesinde olaya karışmış bir kişi tespit edilirse, şehir polisi anında müdahale ederek olay çıkmasını engelleyecek.



Bunun haricinde aynı yüz tarama sayesinde veri tabanında bulunanlarla ve terörist olabileceği düşünülen kişilerle de eşleştirilerek yüz taraması yapılacak. Böylece son dönemde oldukça sık gündeme gelen muhtemel terör saldırılarının da önüne geçilmiş olacak.