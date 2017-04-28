Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Android tabanlı cihazlara gönderilen SMS’lerde yer alan linkler üzerinden akıllı telefonlara yüklenen zararlı uygulama; kendisini bankacılık uygulaması veya çekilişle hediye kazandıran bir yazılım gibi gösteriyor. Zararlı yazılım farklı görünüm ve isimlerde vatandaşlara gönderilebiliyor. Zararlı yazılım, akıllı telefonlara bir defa bulaştıktan sonra, telefondaki rehberleri, SMS’leri saldırganların komuta sunucusuna gönderebiliyor, kullanıcının karşısına istediği anda herhangi bir bankanın internet bankacılığı sayfasının benzerini çıkarabiliyor.

KOMUTA SUNUCULARI ÇÖKERTİLDİ

Bir banka ve söz konusu bankaya hizmet veren güvenlik firması tarafından iletilen ihbarlardan yola çıkan BTK siber güvenlik uzmanları, LokiBotnet siber saldırganlarının komuta kontrol sunucularında tespit ettikleri zafiyetten faydalanarak operasyonu genişletti. BTK uzmanları sistemlere sızdı ve şu ana kadar zararlı yazılım bulaştırılan cihazların listesini ele geçirdi. Operasyon sırasında ilk olarak zararlı uygulamanın bulaştırıldığı cihazlarla komuta sunucusu arasındaki iletişimi kesen BTK Türkiye’de bot haline getirilen cihazların komuta merkezinden emir almasının önüne geçti. Filmleri andıran operasyonda, sisteme sızıldığını fark eden saldırganlar erişimleri kapatmaya çalıştı. Zamana karşı yarışan USOM uzmanları saldırganların sistemlerindeki gerekli bilgileri ele geçirdikten sonra, komuta sunucusundaki tüm bilgileri temizleyerek, komuta merkezini tamamen devre dışı bıraktı.

BTK OPERASYON SONUÇLARINI BDDK, EMNİYET VE İLGİLİ KURUMLARA ÖNDERDİ

Saldırganların kişilerin rehberlerinden yola çıkarak 27 binden fazla telefon numarasını ele geçirdiği tespit edildi. Ağırlıklı olarak Türkiye (yüzde 54) ve İran (yüzde 27) müşterilerine olmak üzere zararlı yazılımın toplamda 4 bin 116 adet cihaza bulaştırıldığını tespit eden BTK, bu verilerden yola çıkarak toplam 2 bin 512 standarda uygun IMEI üzerinden yaptığı incelemede zararlı yazılıma maruz kalan bin 441 kişiye ulaştı. BTK, LokiBotnet’ten etkilenen cihazlar ve kişilerle birlikte, saldırganlarla ilgili bilgileri BDDK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla paylaştı.

Bankalar bu kapsamda gerekli önlemlerini aldı ve müşterilerine uyarılarını gerçekleştirdi. Alınan hızlı önlemler sayesinde şu ana kadar bazı EFT girişimleri engellenmiş ve bu çerçevede maddi zarara uğrayan bir vaka tespit edilmediği raporlandı. Bu kapsamda bankaların izleyeceği ve önereceği tedbirlere uyması gereken müşterilerin sahte SMS ve dolandırıcılığa yönelik kendilerine gelen aramalara karşı da dikkatli olması gerekiyor.