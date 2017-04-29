Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook‘un gelişmekte olan pazarları hedefleyen uygulaması Messenger Lite , 132 yeni ülkeye daha açıldı ve bu ülkeler arasında Türkiye de var. Düşük/orta seviye Androidli cihazların yaygın, mobil internet erişiminin sınırlı olduğu ülkelerde daha fazla kullanıcı yakalamak isteyen Facebook, bildiğiniz gibi daha az veri tüketen, ‘Lite’ etiketli uygulama sürümleri yayınlıyor. Messenger Lite de bu mantıkla Ekim ayında yayınlanmıştı ama bu yeni açılım Facebook’un planlarının daha büyük olduğunu gösteriyor.

Messenger Lite sadece mobil internet erişiminin kısıtlı olduğu ülkeleri hedeflemiyor

Messenger Lite uygulaması artık sadece mobil internet erişiminin kısıtlı olduğu ülkelerde değil; Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve Türkiye gibi ülkelerde de kullanılabilecek. Facebook Messenger Takım Lideri David Marcus, Messenger Lite’ın daha fazla kişi için daha iyi bir deneyim sunduğunu söylüyor ve 1,2 milyarı geçen Messenger kullanıcı sayısını daha da yukarılara çekmek istediklerini ekliyor.



Bu güncellemeyle Facebook Messenger‘ın kendi yolunda büyümeye devam edeceği aşikâr ama bir yandan da Snap’e karşı atağa devam ettiğini söyleyebiliriz. Zira düşük/orta seviye Androidli cihazlarda daha iyi bir deneyim sunan Messenger Lite, yeni kullanıcı kazanımında Snap’e karşı önemli bir avantaj yakalayabilir.



Hatırlatmak gerekirse mobil internet erişiminin kısıtlı olduğu ülkeler için piyasaya sürülen Facebook Lite, bir yıl içinde 200 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Diğer yandan Facebook, Instagram’a çevrimdışı özellikler kazandırarak Snap’e karşı bir adım daha atmıştı. 10 MB’tan küçük bir uygulama olan Messenger Lite ise ilk olarak Kenya, Tunus, Malezya, Sri Lanka ve Vietnam’da kullanıma sunulmuştu.