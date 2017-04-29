Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter’ın kullanıcı sayısı bir önceki çeyreğe göre 9 milyon artarak yüzde 3 artış kaydetti ve 328 milyona ulaşmıştı. Şimdi ise Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram'ın ardından canlı yayın modasına katılıyor. BuzzFeed News'e konuşan Twitter COO ve CFO'su Anthony Noto, şirketin video içeriklerini 7 gün 24 saat yayınlamak istediklerini belirtti. NATO aynı zamanda "Hedefimiz güvenilir bir yer olmak. Bu yüzden ne olup bittiğini görmek istediğinizde aklınıza Twitter'a girmek gelecek." dedi.



Twitter, canlı yayınlarda 15 ila 30 saniye arasındaki geçilemeyen reklamlarla gelir elde etmeyi planlıyor. Twitter’ın gün boyu kesintisiz devam etmesi beklenen yayınlara öncelikle ABD’de geçmesi bekleniyor. Daha sonra ise özelliğintüm dünyaya açılması bekleniyor.