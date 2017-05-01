Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'deki bir Ar-Ge firmasınca, su altında ortam şartlarına göre 100 kilometreye varan mesafeden denizaltı ve balinaların çıkardığı çok düşük frekanslardaki seslerinin yönünü tespit edebilen sistem geliştirildi.

Türk araştırmacıların bilgi ve birikimiyle gerçekleştirilen sistem, Güney Kore, Pakistan ve Norveç'te kullanılacak.

SUASİS Genel Müdürü Tuncay Akal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sensörlerimiz ve buna bağlı olarak geliştirmiş olduğumuz sistemleri savunma alanında kullanmak üzere Güney Kore ve Pakistan'a sattık. Norveç'teki bir üniversiteye balina araştırmalarında kullanmak için bir sistem teklifi vermiş bulunuyoruz. Sistem balinaların popülasyonunu ve yaydıkları seslerin karakteristiklerine göre cinslerini belirlemede kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Akal, vektör sensörlerin son 7-8 yılda büyük bir araştırma konusu olduğunu ve SUASIS'in de bu konuda geliştirme yapan firmalardan biri olduğuna işaret ederek, "Güney Kore gibi teknolojinin geliştiği bir ülkenin sistemimizi alarak lisans talebinde bulunmuş olması bizlere güven verdi ve ürünümüzün uluslararası pazara sunma seviyesinde olduğunu gördük. Çok yakında üretmekte olduğumuz sistemlerle dünya piyasasına açılmayı hedefliyoruz." dedi.