Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) navigasyon uygulaması İBB Navi yayınlandı. İBB Cep Trafik ile gelişmiş navigasyon özelliklerini bir arada sunan navigasyon uygulaması, iOS ve Android için ücretsiz olarak indirilebiliyor. İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi’ni kapsayan, anlık trafik yoğunluk bilgilerini sunan İBB Navi’de rota oluşturma, sesli komutla hedef belirleme, otoparkların doluluk oranı, sokak görünümü, seyahat planlama, alternatif güzergâh gibi özellikler kullanıcılara sunuluyor. Tüm İETT, toplu taşıma ve metro hatlarıyla da entegre çalışan İBB Navi uygulaması, kullanıcılara toplu ulaşım seçeneklerini de alternatifler arasında veriyor. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve İtalyanca dil seçenekleri de bulunan İBB Navi uygulaması, internet bağlantısı olmadığı durumda da alternatif rotalar belirleyebiliyor.