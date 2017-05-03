Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft, bugün düzenlemiş olduğu etkinlikte yeni Surface bilgisayarını tanıttı. Tasarımı ile ön plana çıkan yeni Surface, teknik özellikleri ile Apple'ın 12 inç büyüklüğündeki MacBook modelini hedef alıyor. Peki, Surface'in özellikleri neler?

Microsoft Surface özellikleri

Microsoft Surface; 13.5 inç büyüklüğünde PixelSense teknolojisine sahip ekrana sahip. 3:2 oranındaki bu ekran 3.4 milyon piksel rengi barındırıyor. Ancak bu ekran Full HD çözünürlüğü ile MacBook'un çok gerisinde kalıyor. 1.25 kg ağırlığındaki Surface'in arka tarafı 14.47mm ön tarafı ise 9.9mm kalınlığa sahip.

Surface'in işlemci tarafında ise 7. nesil i5 ve i7 işlemci tercih ediliyor. 14.5 saat kullanım süresi sunan Microsoft Surface, bu özelliği ile MacBook ve MacBook Air modellerini solluyor.

Microsoft Surface, fiyat konusunda da MacBook ile yarışıyor. Microsoft Surface'in i5 işlemcili, 4 GB RAM'li ve 128 GB SSD'li modeli 999 dolar fiyat etiketine sahip. İlk olarak Amerika'da resmi olarak satışa sunulacak olan Surface'in diğer Surface modelleri gibi Türkiye'de satışa sunulmayacağını düşünüyoruz.