Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''Kültürel Çin Seddi'' olarak tanımlanan Çin Ansiklopedisi’nin online sistemde erişime açılması için düğmeye basıldı. 2011 yılında alınan karar doğrultusunda başlatılan projenin, temelini oluşturan Çin Ansiklopedisi ilk olarak 1993 yılında yayınlandı. 2012 yılında ikinci edisyonu yayınlanan ansiklopedi, son olarak geçen ay güncellendi.

Çin Ansiklopedisi’nin internete taşınmasıyla birlikte, yerel firmalar tarafından hazırlanan Baidu ve Qihu 360 gibi online ansiklopedilerin yanı sıra dünyaca ünlü Wikipedia’ya da rakip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

''HEDEFİMİZ WIKIPEDIA’YI YAKALAMAK DEĞİL GEÇMEK''

Projenin başındaki isim olan Çin Kitap ve Süreli Yayınlar Birliği Başkanı Yang Muzhi ise hedeflerinin Wikipedia’yı yakalamak değil geçmek olduğunu söyledi.

Çin’den Wikipedia’ya erişim sağlanabiliyor, ancak aralarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Tibet'in sürgündeki dini lideri Dalay Lama hakkındaki sayfalar engelli.