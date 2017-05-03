Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galaxy S8'in bu yılın sonuna kadar Samsung'un en çok satan amiral gemisi olması bekleniyor ancak o zamana kadar krallığı Galaxy S7 taşıyor.

Haberler, pazar araştırması firması Strategy Analytics'ten geliyor ve yayınladığı raporda, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin bugüne kadar 55 milyon satış gerçekleştirdiğini ve sayılarının yükselmeye devam ettiğin söylüyor.

Toplamda Samsung, 2017 yılının ilk çeyreğinde 80 milyonu akıllı telefon olmak üzere (Ocak-Mart) 92.8 milyon cihaz sattı ve bu rakamlarla şirket, küresel akıllı telefon pazarının %23'ünü ele geçirdi.