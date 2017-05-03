Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesinin ilk ürünü STAMP sisteminin yeni versiyonunu, 13’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) sergileyecek.ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, STAMP sisteminin yeni versiyonu, kullanıcıların iyileştirme önerileri ve ihtiyaçları dikkate alınarak, daha kabiliyetli, daha küçük ve hafif tasarımıyla ilk defa IDEF'te görücüye çıkacak.

Yenilenen STAMP sistemi, şu özellikleri içeriyor:

"STAMP-2’nin özelliklerinin başında kompakt ve hafif tasarımın üstün teknik özelliklerle bir arada sunulması geliyor. Sistemin yükseliş ekseninde hareket limitleri de arttırıldı. Gelişmiş kullanıcı grafik arayüzleri ve gömülü eğitim simülatörü sayesinde sistem kullanımında çok daha keyifli ve kolay şekilde uzmanlaşmak mümkün. STAMP-2 sistemi, hassas stabilize yönlendirici sayesinde gözetleme modunda (silah hedefe yönlendirilmeden) kullanılabiliyor. 7,62 mm, 12,7 mm makinalı tüfek ve 40 mm bombaatar takılabilen silah sistemine 12,7mm NSV (Rus orijinli) silah da takılabiliyor. STAMP-2, otomatik hedef tespit ve takip, yüksek stabilizasyon hassasiyeti ve otomatik balistik uygulama kabiliyetleri sayesinde yüksek vuruş performansını başarıyla sağlıyor."