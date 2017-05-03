Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook, Messenger Oyunları’nı daha geniş bir kitleye açarak, Messenger’ı her ay kullanan 1.2 milyar insana sunduğunu açıkladı.

Facebook, aynı zamanda Messenger’daki oyunlar için zengin oyun deneyimi sağlayacak yeni özellikler eklendiğini de duyurdu.

Bu kapsamda oyun geliştiriciler, oyun bot’larından faydalanarak yeni seviyeler ve ödüller gibi yeni özellikleri ortaya çıkarabiliyor.

Oyun geliştiricilerin bu özelliklerden faydalanmasıyla birlikte herkes için daha dinamik ve çekici oyun deneyimleri oluşacak.

Messenger’ın zengin oyun deneyimi özelliklerinden faydalanan ilk oyunlardan biri Zynga’nın Words With Friends’i oldu.

Dünya çapında popüler bir oyun olan Words With Friends, artık direkt olarak Messenger üzerinden oynanabiliyor.

Messenger’da, lokasyon ve cihaza göre farklılık gösteren 50 oyun bulunuyor.