Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşadığını belirterek sosyal medyada "Whatsapp çöktü" mesajları göndermeye başladı. Öte yandan Whatsapp'ı düzgün çalışan kullanıcılar olayı duyunca şaşırdılar. Şu ana kadar Whatsapp'ın bazı kullanıcılar tarafından neden kullanılamadığı konusunda resmi bir açıklama gelmedi.