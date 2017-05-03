Gece saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşadığını belirterek sosyal medyada "Whatsapp çöktü" mesajları göndermeye başladı. Öte yandan Whatsapp'ı düzgün çalışan kullanıcılar olayı duyunca şaşırdılar. Şu ana kadar Whatsapp'ın bazı kullanıcılar tarafından neden kullanılamadığı konusunda resmi bir açıklama gelmedi.
Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp çöktü mü?
03.05.2017 - 23:46 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada "Whatsapp çöktü" mesajları yayılmaya başladı. Bazı kullanıcıların Whatsapp'ta sorun yaşaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Etiketler : whatsapp,
470160 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/470160.aspx
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