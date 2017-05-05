Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsung, Android 7.0 Nougat güncellemesini cihazlarına yavaş yavaş sunmaya başladı. Galaxy S7 ve S6'dan sonra şimdi de Galaxy A5 (2016) için Android 7.0 Nougat güncellemesi yayınlandı. Her Android güncellemesinde olduğu gibi Galaxy A5 (2016) için Android Nougat da bölgesel olarak sunuluyor.

Aktarılan bilgilere göre Galaxy A5 (2016) için Android Nougat güncellemesi ilk etapta Rusya'da indirime sunuldu. Güncellemenin 2-3 hafta içerisinde ülkemizde de sunulmasını bekliyoruz. Galaxy A5 (2016) için Android Nougat güncellemesi ile sistem performansında gözle görünür bir artış sağlandığı söyleniyor.

Android 5.1.1 ile çıkışını gerçekleştiren Galaxy A5 (2016) böylelikle muhtemelen son güncellemesini almış oldu. Exynos 7580 Octa yonga setine ve 2 GB RAM'e sahip olan bu telefonun güncelleme alması, Samsung'un güncelleme konusundaki kötü şöhretini yok etmeye yönelik büyük bir hamle olduğunu ortaya koyuyor.

Galaxy A5 (2016) için Nougat güncellemesi Türkiye'de dağıtılmaya başladığı zaman Ayarlar > Cihaz Hakkında > Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi yükleyebilirsiniz.