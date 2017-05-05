Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple CEO'su Tim Cook, resmi Twitter hesabından dün enterasan bir Tweet attı. Sadece bir emoji içeren bu Tweet çok geçmeden silindi. Tweet'in silinmesinin ardından sosyal medyada bu olay geniş yankı buldu. Gülen emoji Tweet'ini silen Tim Cook'un, hesabının ele geçirilmiş olabileceği ve emoji ile trolleme yapıldığı iddia edilidi.

Ancak eğer bir hacker grubu Tim Cook'un Twitter hesabını ele geçirse, emoji tweetlemek yerine kendi reklamlarını yapardı. O yüzden hack olayının üzerinde pek durulmadı. Diğer bir iddia ise CloudHopper hakkında. Twitter, bildiğiniz gibi 2010 yılında CloudHopper firmasını satın almıştı. Tweet otomasyonu olan CloudHopper'u Tim Cook'un test ettiği düşünüldü.

iOS ve macOS'ta Twitter istemcisi olan Tweetbot ile Tweet'in hangi cihazdan veya platformdan paylaşıldığı görünebiliyor. Tim Cook, genelde iOS üzerinden paylaşım yapıyor. Ancak emoji tweet'inde paylaşma aracı olarak CloudHopper görünüyordu.

Son iddia ise Tim Cook'un bizlerle dalga geçtiği üzerine. Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz günlerde finansal raporlarını açıklamıştı. Bu raporlar Apple'ın cephesinin yüzlerini olduğu kadar kasasını da güldürmüştü. Tim Cook, belki de bu başarıyı emoji ile kutlamak istemiş olabilir.