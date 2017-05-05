Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times"  gazetesinin Rus basınına dayandırdığı haberinde, 927 milyon aktif kullanıcısı  bulunan Wechat'in, Rusya'nın internet idaresine yönelik hukuki düzenlemeleriyle  uyumlu hareket etmediği gerekçesiyle engellendiği belirtildi.

Kararı, kullanıcılarına "Rusya'da engellendiğimiz için üzgünüz"  ifadeleriyle duyuran Wechat'in, Rusya'da yaşayan kullanıcılarından, yasağın  günlük hayatlarını etkilediği gerekçesiyle şikayetler aldığı kaydedildi.

Viber, Youtube, Facebook ve Twitter gibi küresel sosyal paylaşım  sitelerine erişimin yasak olduğu Çin'de bu uygulamaların "Wechat", "Weibo",  "Youku" ve "Renren" gibi yerli alternatifleri bulunuyor.

Wechat'in aktif kullanıcılarından 200 milyondan fazlası, uygulamayı  mobil ödeme özeliği sayesinde akıllı telefon cüzdanı yerine kullanıyor.