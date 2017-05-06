Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple, geçtiğimiz aylarda yükselen dolar kuruna daha fazla sessiz kalamamış ve başta iPhone ve MacBook olmak üzere tüm ürün ve aksesuarlarına zam yapmıştı. Onun öncesinde de Türkiye'de akıllı telefonlar için yeni vergi düzenlemesi yapılmış ve iPhone fiyatları bir anda fırlamıştı.

Son yapılan zamlar ile iPhone 7'nin giriş modeli tam 3.799 TL oldu. Vergi ve Apple'ın dolar kuru artış zammından sonra dünya üzerinde en pahalı iPhone 7'nin Türkiye'de satıldığı ortaya çıktı. Araştırmalara göre; Türkiye'de 128 GB iPhone 7 tam 1.200 dolara satılıyor. iPhone 7'nin Türkiye fiyatı Amerika'ya oranla %147 daha fazla.

İkinci sırada ise 1.115 dolar ile Brezilya yer alıyor. 3. sırada 1.086 dolar ile Rusya, 4. sırada 1.028 dolar ile Yunanistan ve 5. sırada 1.005 dolar ile Polonya yer alıyor.

En ucuz iPhone 7'nin satıldığı yerlerin başında ise Amerika geliyor. Amerika'yı 815 dolar satış fiyatı ile Japonya ve 821 dolar ile Hong-Kong yer alıyor. Almanya'da ise iPhone 7, 951 dolara satılıyor.