Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyun sosyal medya üzerinden oynanıyor, oyunculardan kendilerine acı vermeleri, korku filmi izlemeleri, gece yarısı uyanmaları ve sonunda da intihar etmeleri isteniyor. Belçika Federal Savcılığı, son günlerde ülkede gençler arasındaki intiharlar ile ilişkilendirilen ... adlı oyun konusunda ebeveynleri ve okulları uyardı. Savcılık, polisten de, oyun ile ilgili olarak ebeveynlerden ve okullardan gelen bütün başvuruları ciddiye almasını istedi.

İnterpol uyardı

Savcılık Sözcüsü Eric Vander Sypt, Flaman Televizyonu’na yaptığı açıklamada, genellikle zayıf karakterli ya da kendini iyi hissetmeyen insanların bu oyunu oynadıklarını söyledi. Sözcüye göre, oyuna katılan aynı durumdaki kişiler, intihar da dahil birçok konuda birbirlerini teşvik ediyor. Belçika Federal Savcılığı, 18 çocuğun bu oyunu oynadığının tespit edildiğini açıkladı. Ancak oyuna bağlı ölüm konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Son aşaması ‘intihar’ Sosyal medya üzerinde oynanan 50 aşamalı oyunda gençlere kendilerine acı vermeleri, korku filmi izlemeleri, gece yarısı uyanmaları gibi talimatlar veriliyor. Son talimat ise, oyuncunun kendi yaşamına son vermesi. Bu nedenle, oyundan medyada “intihar oyunu” olarak söz ediliyor. Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) da geçen hafta bu oyun ile ilgili olarak Belçika makamlarını uyarmıştı. Yaklaşık 2 yıl önce Rus sosyal medyası üzerinde ortaya çıkan oyun, bazı ölümler sonrası dikkat çekmişti. Rusya’da bu oyunu oynayan onlarca gencin yaşamına son verdiği belirtiliyor.

Oyundan çıkış yok

Daha çok Kırgızistan, Ukrayna ve Rusya‘da yaygın olan oyunun, Rusya’da olmak üzere en az 150 gencin ölümünden sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Rus iki genç tarafından tasarlanan oyuna erişim çok zor. Oynamak isteyenler oyuna sadece gizli Rus chat sitelerindeki oyuncular aracılığı ile ulaşabiliyor. Oyuna girmek isteyen kişilere yönetici bir link gönderiyor. Bu linke tıklandığında karşı taraf bir virüs ile şahsi bilgilerinize ulaşıyor. Bu zaten oyunu oynamak isteyenlerin kabul ettiği bir risk. Oyunda ölüme sürüklendiğinizi fark etseniz bile bir şey değişmiyor. Oyundan çıkış yok. Çıkış yapmak isteyenlere yöneticiler aldıkları bilgiler ile şantaj yapıyor ve çoğu zaman öldürmekle tehdit ediyor. Yani oyunu oynasanız da oynamasanız da bir defa girdikten sonra ölüm riski sizi hiç bırakmıyor. Oyunun çalışma mantığı ise verilen görevlerin 50 gün boyunca yapılması ve bir fotoğraf ile kanıtlanması üzerine kurulu.