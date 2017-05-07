Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) tek üst düzey Türk mühendis olan Sırrı Oğuz, “ROBOCOT Malatya 2017 Bilim Şenliği”nde konuştu. Piroteknik Sistemler Mühendisi Oğuz, Mars için hazırlanan Orion uzay aracının sistem mühendisliğini yaptığını belirterek “Mevcut teknoloji ile Mars’a gidebilirsiniz ama dönemezsiniz. 2030’dan önce Mars’a insanın gitmesi imkânsız. Mars’a ilk insan 2030’da ayak basacak. Orion üç kişilik mürettebatla Mars’a altı ay sürecek ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Mürettebat çalışmalarını tamamladıktan sonra yine altı aylık bir yolculukla dünyaya dönecek. Gidiş dönüş yolculuğu toplam bir yıl sürecek” dedi.

