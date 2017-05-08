Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her gün değişen teknolojiye ayak uyduralım derken, çocukları tehlikeye atıyoruz. Daha kendi kendine oturma becerisi kazanmamış 2-3 aylık bebeklerin eline bile tabletleri, akıllı cep telefonlarını tutuşturuyoruz. Onlar bizden gördüğünü yapıp ekranı kaydırmaya, tuş kilidini açıp oyun açmayı başardığında ise havalara uçuyoruz, “Çocuğum çok becerikli” diye... Hâlbuki sayısız zararı var. Hele de bebeklere... Bunun için ABD’de faaliyet gösteren Akademik Pediatri Topluluğu, kongreye bir rapor sundu. Rapor, Kanada Toronto Üniversitesinin araştırmasına dayanıyor. Araştırmaya katılan 900 ailede çocukların akıllı ekranlarla geçirdiği süreler ile aynı dönemde çocukların çıkarabildiği sesler, kelimeler, kurabildiği cümleler izlendi ve akıllı ekran kullanımındaki her 30 dakikalık artışın, konuşma yeteneğini kazanma süresini yüzde 49 geciktirdiği tespit edildi. Uzmanlar, bebeklerin en az 18 ay ekranlardan uzak tutulmasını öneriyor ve “18 aydan sonra sadece sizinle birlikte izlemesine izin verin” diyor.