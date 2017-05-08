Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1.94 milyar üyeye ulaşan Facebook, kısa süre içerisinde 2 milyar kullanıcı hedefine ulaşacaklarını belirtti.

GELİRLERİNİ DE YÜZDE 49 ARTTIRDI

Ayrıca mobil reklam sayesinde reklam gelirlerini %49 oranında arttırmayı başaran Facebook, oldukça başarılı bir ekonomik dönem geçiriyor.

GÜNLÜK KULLANICI SAYISI 1,28 MİLYAR

Günlük kullanıcı sayısını da 1.23 milyardan 1.28 milyar seviyesine yükselten Facebook, 2017 yılının ikinci çeyreğinde sitede reklam alanı kalmamasından dolayı reklam gelirlerinin azalmasını öngörüyor. Instagram ve video reklamlarda da oldukça yüksek büyüme oranları yakaladıklarını açıklayan Facebook, Instagram'ın verilerini açıklamamış olsa da finans kuruluşları tarafından 2 kata yakın bir büyüme oranı öngörülüyor. Facebook, gelirlerini ve kullanıcı sayısını arttırma amaçlı olarak Afrika ve Hindistan gibi internet yetersizliği yaşayan bölgelere internet götürme hizmetlerine devam edeceğini belirtti.