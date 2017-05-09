Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsung'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre uzun süredir üzerinde çalışılan Galaxy C10 modeli, Qualcomm'un orta segment için geliştirdiği yeni Snapdragon 660 işlemcisinden güç alacak. Gelin, şimdi Qualcomm'un yeni Snapdragon 660 işlemcisinin ve Galaxy C10 modelinin detaylarına hep birlikte göz atalım.

SAMSUNG GALAXY C10 KULLANICILARA NELER SUNACAK?

Shift deletenin haberine göre Galaxy C10 modeline güç verecek olan Snapdragon 660, 1.9 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A53 çekirdeğine ve 2.2 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A73 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 660, grafik tarafında gerekli olan gücü Adreno 512 GPU'dan alırken, X10 LTE modem, Quick Charge 4.0 desteği ve LPDDR4X RAM'ler ile birlikte geliyor. SM-C9150 model numarasını taşıyacağı ve Samsung'un çift arka kameraya ev sahipliği yapan ilk akıllı telefonu olacağı iddia edilen Galaxy C10, böylece üst seviye bir kamera performansı sunacak.