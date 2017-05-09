Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raporda, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ta iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'a kıyasla bazı estetik değişiklikler olacağı öne sürülüyor. Buna göre Apple, iPhone 6'dan beri kullandığı alüminyum gövdeden vazgeçerek iPhone 7s serisinde 2.5D cam gövde kullanacak.

iPhone 8'in paslanmaz çelik kasaya ve cam gövdeye sahip olacağını düşünen analistler, iPhone 7s'te ise alüminyum kasa ve cam bir gövde olacağını iddia ediyorlar. Analistlere göre, daha önce KGI analisti Kuo'nun iddia etttiği gibi üç model de kablosuz şarj özelliğine sahip olacak.

İPHONE 8'DE SES KALİTESİ VE SU DİRENCİ ARTACAK

Apple, iPhone 7 ile birlikte stereo ses sistemine geçmişti. Şirketin iddiasına göre iPhone 7, iPhone 6s'e göre iki kat daha güçlü bir sese sahip. JP Morgan analistleri, iPhone 8'de hoparlörde yapılacak iyileştirmeler ile ses çıkışının çok daha yüksek olacağını iddia ediyorlar.

iPhone 7'nin önemli yeniliklerinden biri de IP67 sertifikası sayesinde toza ve suya dayanıklı olması. iPhone 7 serisi 1 metre suda 30 dakikaya kadar suya dayanıklı. Analistlere göre iPhone 8, sahip olacağı IP68 sertifikası ile suya daha dayanıklı olacak.

İPHONE 8'DE PREMİUM ÖZELLİKLER

JP Morgan analistleri iPhone 8'in 5.85 inç uçtan uca OLED bir ekrana sahip olacağını düşünüyorlar. Fakat bugüne kadar ortaya atılan iddiaların aksine dikey olarak değil yatay olarak uçtan uça bir ekrana sahip olacağını düşünüyorlar.

Analistler, iPhone 8'in daha önce Kuo tarafından iddia edildiği gibi % 30 daha büyük kapasiteli L şeklinde bir pile sahip olacağını ve 5.5 inçlik iPhone 7 Plus'tan daha küçük bir boyutta olacağını belirtiyorlar.

Raporlarında iPhone 8'in paslanmaz çelik bir kasa ve cam bir gövde ile geleceğini iddia eden analistler parmak izinin yeri konusunda herhangi bir görüş belirtmiyorlar. Raporda ayrıca, iPhone 8'deki çift kameranın her iki lensinin de optik görüntü sabitleme ve 3D algılama Teknolojisine sahip yüz tanıma özelliği ile geleceği belirtiliyor. Analistler, bütün yeniliklerin Apple'a maliyetinin 80 dolar civarında olacağını düşünüyorlar.Analistlerin iddiaların en ilginç yanı iPhone 8'in kutusunda AirPods olacağı. AirPods'un EarPods'a oranla yüksek maliyetli olduğu göz önüne alındığında bu ihtimalin çok zayıf olduğunu belirtmek gerek. AirPods sevkiyatında zorlanan Apple'ın iPhone 8 ile birlikte bu kulaklığı sunması zor görünüyor.