Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile birlikte, “Engelleri aşıyorum, bilişimle kendi işimde evimden çalışıyorum” sloganıyla “Bilişimle Girişimci Kadınlar Projesi”ni başlattı. Türkiye genelinde uygulanacak internet tabanlı “e-öğrenme” sistemli projesi ile 29 milyon kadının ekonomiye katkı vermesi hedefleniyor. Proje kapsamında kadınlar e-ticaret, girişimcilik, satış ve pazarlama teknikleri, sayısal pazarlama, hukuki mevzuat, siber güvenlik, iletişim teknolojileri eğitimleri verilecek. Eğitimleri tamamlayan kadınlar sertifika sahibi olurken, bilgi birikimlerini e-ticaret ortamı üzerinden duyurarak, pazarlayacak ve ticari kazanç elde edecekler.



2023 İÇİN KADIN İSTİHDAMI ŞART

2023 hedeflerinin tutturulabilmesi için kadın istihdamının artması gerektiğini belirten TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe “Kadınlar, erkekle aynı şartlara sahip olursa Türkiye’nin geleceği çok daha güçlü olur. Mesleklerin cinsiyeti yoktur. 2023 hedeflerinin tutturulabilmesi için kadın istihdamının artması şart. Biz de TBD olarak neler yapabileceğimiz üzerinde çalışıyor ve çözümler arıyoruz. Kadınlarımızın azmi ve çalışkanlığına inanıyoruz. Şu bir gerçek ki kadın zirveyi hedeflerse onu kimse durduramaz” dedi.