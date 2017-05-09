Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arama motoru Google, özel günleri kutlamak için hazırladığı 'doodle' ismi verilen çalışmalara bir yenisini daha ekledi.



181 yıl önce bugün, yani 9 Mayıs 1836'da dünyaya gelen göz doktoru Ferdinand Monoyer'in anısına bir doodle hazırlandı ve Google'ın ana sayfasında kullanıcılara sunuldu.



Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen ve ismini "Monoyer Çizelgesi"ne veren Ferdinand'ın anıldığı görselde bir çift göz ve küçülen harflerin yer aldığı göz testi yer alıyor.



Görselde Ferdinand Monoyer'in ismi de yer alacak şekilde tasarlanmış.

FERDINAND MONOYER KİMDİR?

181 yıl önce önce Fransa'da dünyaya gelen Ferdinan Monoyer, göz bebeği üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu.



Monoyer, merceğin optik gücünü ölçmekte kullanılan diyopter birimini geliştirmişti.



Günümüzde "Snellen Çizelgesi" ile birlikte kullanılan "Monoyer Çizelgesi" de yine Fransız bilim insanı tarafından geliştirilmişti. Çizelge, göz testlerinde kullanılıyor.

Fransız ordusunda doktor olan babasını henüz 5 yaşındayken kaybeden Ferdinand Monoyer, 1912 yılında 76 yaşında hayatını kaybetmişti.