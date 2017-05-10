Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram kullanıcılarının uzun süredir beklediği internet sitesi üzerinden paylaşım yapabilme özelliği sonunda platforma eklendi. Fakat bu özelliğin şimdilik yalnızca mobil site üzerinden kullanılabildiğini ve bilgisayar üzerinden paylaşım yapmanın hala mümkün olmadığını belirtelim. Instagram'ın yenilenen mobil sitesinde artık Keşfet (Explore) bölümü de yer alıyor. Bu bölümün gerçek uygulamadaki Keşfet bölümünün biraz kırpılmış olduğunu söylemek mümkün. Yine de benzer bir işlevi yerine getirdiği rahatlıkla belirtilebilir. Keşfet sekmesinin dışında da uygulama cihazınızda yüklü olmasa bile fotoğraflarınızı paylaşabileceğinizi de hatırlatalım. Bu yeni özellik normal uygulamadan yapılan paylaşım ile tamamen aynı işlevi görüyor ve fotoğraflarınıza filtreler eklemeniz dahi mümkün. Yapılan güncelleme ile birlikte Android ve iOS platformlarında çalışan tüm mobil cihazlardan internet sitesine girerek bu iki yeni özelliği kullanabileceğinizi de belirtelim. Bunların dışında Instagram'ın mobil internet uygulamasını direkt olarak kısayol şeklinde kaydedebilir ve akıllı telefonunuzun ana sayfasına bir Instagram ikonu daha yerleştirebilirsiniz. Bu sayede Instagram uygulamasının cihazınızda yüklü olmasına gerek dahi duymayabilirsiniz.