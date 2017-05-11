Taslağa göre, internetten  film veya dizi indirip izleyen değil, bu filmi "Torrent" gibi programlar  üzerinden farklı kullanıcılara yayan aboneler, kurulacak "Dijital Telif Hakkı  İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" tarafından önce iki kez uyarılacak

 Bir  cezadan öte "bilinçlendirme" amacıyla gerçekleştirilecek bu yaptırımda, iki  uyarıya karşın eylemlerine devam eden kişilerin 6 aya kadar internet hızı  yavaşlatılacak 

Dijital alanda getirilmesi planlanan ikinci düzenleme ise  faaliyetleri izinsiz içerik ve eserlerin paylaşılmasına yönelik "ihlalci internet  sitelerine" erişimin tamamen engellenmesi olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sanatın ve  sanatçıların haklarını korumak amacıyla telif haklarına yönelik hazırlanan yasa  taslağında, özellikle gençlerin sık başvurduğu yöntem olan, korsan film ve  dizilerin farklı mecralarda paylaşılmasına "internet yavaşlatma" cezası verilmesi  öngörülüyor. Taslakta, internetten korsan filmi izleyenlere yönelik ise bir  yaptırım yer almıyor.


Bakanlıkça kamuoyunun görüşüne açılan 5846 sayılı Fikir ve Sanat  Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan yasa taslağında  bulunan cezai yaptırımların nasıl uygulanacağına yönelik detaylar netleşmeye  başladı.

Yasa taslağıyla dijital dünyada yaşanan hak ihlallerine yönelik iki  önemli tedbirin getirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, kamuoyunda "internetten film izleyene ceza" olarak  algılanan internet yavaşlatma cezası, esasında korsan filmleri izleyen değil,  yayan bireysel internet kullanıcılarını kapsıyor. Buna göre, bireysel internet  abonelerinin internetten herhangi bir filmi izlemeleri veya indirmeleri, cezai  yaptırımların içerisinde yer almayacak. Fakat bir abone, indirdiği filmi  "Torrent" gibi dosya paylaşım programları üzerinden yükleyip, farklı  kullanıcılarla paylaşıyorsa "internet yavaşlatma" cezasıyla da karşı karşıya  kalacak.

GENÇ NESLİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bakanlıkça taslağın yasalaşması durumunda hayata geçirilecek bu  yaptırım, "önce iki defa uyar" prensibine dayanacak.

Yine taslak kapsamında kurulması planlanan "Dijital Telif Hakkı  İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" tarafından bu tip dosya paylaşımlarında  bulunduğu belirlenen bireysel internet aboneleri, iki kez uyarılacak. Kişinin bu  eylemlerine devam etmesi durumunda ise internet hızı 6 aya kadar  yavaşlatılabilecek.

İki kez uyarıp sonrasında internet yavaşlatma yaptırımının  uygulanmasına yönelik bu düzenlemeyle özünde özellikle genç neslin  bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Düzenlemede iki kez uyarı yapılmasının nedeni  ise ihlalde bulunanın internet abonesinden farklı bir kişi olması ihtimaline  karşı abonenin gerekli tedbirleri almasına olanak tanımak.

ERİŞİM TAMAMEN ENGELLENEBİLECEK

Dijital alanda getirilmesi planlanan ikinci kritik düzenleme ise  ihlalci internet sitelerine erişimin engellemesine yönelik olacak.

Bu kapsamda "Uyar-kaldır" olarak bilinen ve internet ortamında çeşitli  web siteleri aracılığıyla eserleri izinsiz kullanılan ve paylaşılan hak  sahipleri, bu yasa dışı kullanım veya paylaşımın kaldırılması için doğrudan  internet sitesini uyarabileceği gibi doğrudan savcılığa da başvurabilecek.

Ayrıca vizyona girmek üzere olan bir sinema filminin izinsiz bir  şekilde internet üzerinden paylaşılması durumunda filmin yapımcısı zaman  kaybetmeden ve uyarı prosedürünü işletmeden de savcılıktan derhal siteye erişimin  engellenmesini talep edebilecek. İnternet sitesi faaliyetlerinin genel olarak  izinsiz içerik ve eserlerin paylaşılmasına yönelik olması halinde ise sitenin  tamamına erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.