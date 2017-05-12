Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ piyasaya sürüldükten sonra birkaç sorunla karşı karşıya kalmış ve şirket, güncelleme ile bu sorunları gidermişti. Bazı kullanıcılar, YouTube videolarını izlerken, müzik çalarken ve oyunların ortasında sesin kesildiğinden şikayet ediyor. Samsung'un ABD topluluk forumunda bunun hatalı kablolamayı içeren bir donanım sorunu olduğu teorisi ortaya atıldı. Tabii ki, bu sorunu yaşayanlar için daha kötüsü bir yazılım güncellemesinin bunu düzeltemeyecek olması.

Birkaç Galaxy S8 sahipleri, hoparlörlerin yaklaşık iki santim ötesine dokunduğunuzda veya bastığınızda sesin tekrar açıldığını keşfetti. Tekrar yapmak ise hoparlörü kapatıyor. Bu, telefonun içindeki bir bağlantının gevşek olduğunu gösteriyor. XDA'da bazı üyeler de kendi birimlerinde aynı sorunu yaşıyor.

Samsung, görünüşe göre problemli olanlarda bir yazılım sorunu olduğunu ve etkilenen birimlerin yenileri ile değiştirmeyi reddettiğini söylüyor.

Ses ile ilgili bir sorun varsa, telefon ne kadar güzel olursa olsun, satışlar azalacaktır. Ve eğer müşteri hizmetinin olması gereken düzeyde olmadığını gösteren bir şey varsa, tüketicilerin seçebilecekleri başka birçok seçenek var. Bu yüzden Samsung’un bu soruna bir el atması gerekiyor.